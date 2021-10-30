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ЦСКА проиграл «Рубину», пропустив в добавленное время. Он прервал восьмиматчевую серию без поражений

0
Матч завершен
Рубин
Казань
Костюков 90'
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
  • На 14-й минуте нападающий ЦСКА Чидера Эджуке забил, но гол был отменен из-за офсайда.
  • ЦСКА не проигрывал восемь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в августе от «Зенита».
  • «Рубин» выиграл впервые за шесть игр. Предыдущая победа была в сентябре против «Урала».
  • Единственный гол забил Михаил Костюков через десять минут после выхода на замену.
  • ЦСКА не побеждает «Рубин» четыре матча подряд.

В 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Сочи» (6 ноября), «Рубин» – против «Ростова» (7 ноября).

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