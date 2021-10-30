РПЛ
ЦСКА
Рубин
Поделиться:
ЦСКА проиграл «Рубину», пропустив в добавленное время. Он прервал восьмиматчевую серию без поражений
0
- На 14-й минуте нападающий ЦСКА Чидера Эджуке забил, но гол был отменен из-за офсайда.
- ЦСКА не проигрывал восемь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в августе от «Зенита».
- «Рубин» выиграл впервые за шесть игр. Предыдущая победа была в сентябре против «Урала».
- Единственный гол забил Михаил Костюков через десять минут после выхода на замену.
- ЦСКА не побеждает «Рубин» четыре матча подряд.
В 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Сочи» (6 ноября), «Рубин» – против «Ростова» (7 ноября).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые