«Зенит» всего однажды за 20 лет проиграл «Динамо» дома в РПЛ. Это было в 2014-м, когда матч сорвали фанаты

«Зенит» сыграл дома с «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ и крупно выиграл 4:1.

Победа над «Динамо» стала седьмой подряд дома для «Зенита». За последние 20 лет «Зенит» уступал сопернику дома лишь однажды.

Последний раз «Динамо» выигрывало в Санкт-Петербурге в 2014 году. Оно побеждало 4:2 по ходу игры, затем на поле выбежали болельщики. «Зенит» получил техническое поражение 0:3. С тех пор прошло 6 матчей, все выиграл «Зенит».

До этого «Динамо» побеждало «Зенит» в РПЛ в гостях только в августе 2002-го. Но была кубковая победа в 2012-м.