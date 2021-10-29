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«Зенит» выиграл два подряд матча у «Спартака» и «Динамо» с общим счетом 11:2
2 часа назад
«Зенит» принимал дома «Динамо» в 13-м туре РПЛ и победил 4:1
Это второй матч подряд для «Зенита» против московской команды. Ранее со счетом 7:1 был разгромлен «Спартак».
Это восьмая подряд победа для «Зенита» в домашних матчах против московских клубов.
Вот как выглядела серия до игры с «Динамо»:
- «Спартак» (2:1) – Кубок.
- ЦСКА (2:1) – РПЛ.
- «Динамо» (3:1) – РПЛ.
- «Спартак» (3:1) – РПЛ.
- «Локомотив» (6:1) – РПЛ.
- ЦСКА (1:0) – РПЛ.
- «Спартак» (7:1) – РПЛ.
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