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#РПЛ #Зенит #Динамо

«Зенит» выиграл два подряд матча у «Спартака» и «Динамо» с общим счетом 11:2

2 часа назад

«Зенит» принимал дома «Динамо» в 13-м туре РПЛ и победил 4:1

Это второй матч подряд для «Зенита» против московской команды. Ранее со счетом 7:1 был разгромлен «Спартак».

Это восьмая подряд победа для «Зенита» в домашних матчах против московских клубов.

Вот как выглядела серия до игры с «Динамо»:

  • «Спартак» (2:1) – Кубок.
  • ЦСКА (2:1) – РПЛ.
  • «Динамо» (3:1) – РПЛ.
  • «Спартак» (3:1) – РПЛ.
  • «Локомотив» (6:1) – РПЛ.
  • ЦСКА (1:0) – РПЛ.
  • «Спартак» (7:1) – РПЛ.
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Источник:
Гол.ру
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