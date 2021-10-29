«Зенит» выиграл два подряд матча у «Спартака» и «Динамо» с общим счетом 11:2

«Зенит» принимал дома «Динамо» в 13-м туре РПЛ и победил 4:1

Это второй матч подряд для «Зенита» против московской команды. Ранее со счетом 7:1 был разгромлен «Спартак».

Это восьмая подряд победа для «Зенита» в домашних матчах против московских клубов.

Вот как выглядела серия до игры с «Динамо»: