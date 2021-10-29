«Зенит» оторвался на шесть очков от «Динамо» в таблице РПЛ. ЦСКА отстает на столько же, имея матч в запасе

«Зенит» и «Динамо» открыли 13-й тур РПЛ матчем в Санкт-Петербурге. Хозяева победили 4:1, благодаря голам Клаудиньо, Вендела, Дзюбы и Ракицкого.

Победив «Динамо», «Зенит» оторвался от него в таблице на шесть очков. Такое же расстояние и от ЦСКА, но у него матч в запасе. На восемь очков «Зенит» опережает «Локомотив», «Краснодар» и «Сочи», но они тоже еще не проводили матчи 13-го тура.

«Зенит» дважды подряд крупно победил московские клубы. Ранее был разгромлен «Спартак» со счетом 7:1.

Конкуренты сыграют в матчах 30-31 октября: ЦСКА проведет гостевой матч против «Рубина», «Краснодар» примет «Крылья Советов», у «Локомотива» игра в Нижнем Новгороде, а «Сочи» отправится на выезд в Тулу к «Арсеналу».

Турнирная таблица РПЛ