«Зенит» забил четыре гола «Динамо» и крупно победил в матче 13-го тура РПЛ

Благодаря этой победе «Зенит» оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице. «Зенит» дважды подряд победил московские клубы. Ранее был разгромлен «Спартак» со счетом 7:1.

«Зениту» осталось провести в первом круге РПЛ два матча – против «Урала» (в гостях) и против «Нижнего Новгорода» (дома). «Динамо» встретится с «Краснодаром» и «Арсеналом» (оба раза дома).

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге чемпионов. Соперник – «Ювентус», матч состоится в Турине 2 ноября.