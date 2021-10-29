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«Зенит» забил четыре гола «Динамо» и крупно победил в матче 13-го тура РПЛ
2 часа назад
Благодаря этой победе «Зенит» оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице. «Зенит» дважды подряд победил московские клубы. Ранее был разгромлен «Спартак» со счетом 7:1.
«Зениту» осталось провести в первом круге РПЛ два матча – против «Урала» (в гостях) и против «Нижнего Новгорода» (дома). «Динамо» встретится с «Краснодаром» и «Арсеналом» (оба раза дома).
Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге чемпионов. Соперник – «Ювентус», матч состоится в Турине 2 ноября.
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