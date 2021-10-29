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#РПЛ #Зенит #Динамо

«Зенит» забил четыре гола «Динамо» и крупно победил в матче 13-го тура РПЛ

2 часа назад

«Зенит» принимал «Динамо» в РПЛ. Матч открывал 13-й тур сезона-2021/22. Клаудиньо открыл счет в первом тайме, Фомин сравнял после перерыва. Затем «Зенит» забил три безответных мяча – отличились Вендел, Дзюба и Ракицкий.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 8
Вендел 67
Дзюба 69
Ракицкий 85
4:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Фомин 56

Благодаря этой победе «Зенит» оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице. «Зенит» дважды подряд победил московские клубы. Ранее был разгромлен «Спартак» со счетом 7:1.

«Зениту» осталось провести в первом круге РПЛ два матча – против «Урала» (в гостях) и против «Нижнего Новгорода» (дома). «Динамо» встретится с «Краснодаром» и «Арсеналом» (оба раза дома).

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге чемпионов. Соперник – «Ювентус», матч состоится в Турине 2 ноября.

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Источник:
Гол.ру
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