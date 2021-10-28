Барселона
Серхи Бархуан
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#Барселона #Серхи Бархуан

Серхи Бархуан из «Барселоны Б» стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды

3 часа назад

Серхи Бархуан

сайт «Барселоны»

Тренер «Барселоны Б» Серхи Бархуан станет исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Барселоны». Назначение произошло на следующий день после отставки Рональда Кумана.

  • Бархуан – воспитанник «Барселоны» и ее бывший игрок. После завершения карьеры стал тренером.
  • Он работал в «Барселоне Б» (резервная команда) с июня 2021 года.
  • Кто будет новым тренером клуба, пока неизвестно. Испанские СМИ пишут о возможном назначении бывшего капитана клуба Хави.

«Барселона» объявила об отставке Кумана вскоре после поражения в чемпионате Испании. Она занимает девятое место в таблице чемпионата после десяти туров, идет третьей в группе Лиги чемпионов после трех туров. Куман работал в клубе с лета 2020 года и выиграл с ней только Кубок Испании.

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Источник:
сайт «Барселоны»
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