Барселона
Серхи Бархуан
Серхи Бархуан из «Барселоны Б» стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды
3 часа назад
Тренер «Барселоны Б» Серхи Бархуан станет исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Барселоны». Назначение произошло на следующий день после отставки Рональда Кумана.
- Бархуан – воспитанник «Барселоны» и ее бывший игрок. После завершения карьеры стал тренером.
- Он работал в «Барселоне Б» (резервная команда) с июня 2021 года.
- Кто будет новым тренером клуба, пока неизвестно. Испанские СМИ пишут о возможном назначении бывшего капитана клуба Хави.
«Барселона» объявила об отставке Кумана вскоре после поражения в чемпионате Испании. Она занимает девятое место в таблице чемпионата после десяти туров, идет третьей в группе Лиги чемпионов после трех туров. Куман работал в клубе с лета 2020 года и выиграл с ней только Кубок Испании.
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