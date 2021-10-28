Серхи Бархуан из «Барселоны Б» стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды

Тренер «Барселоны Б» Серхи Бархуан станет исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Барселоны». Назначение произошло на следующий день после отставки Рональда Кумана.

Бархуан – воспитанник «Барселоны» и ее бывший игрок. После завершения карьеры стал тренером.

Он работал в «Барселоне Б» (резервная команда) с июня 2021 года.

Кто будет новым тренером клуба, пока неизвестно. Испанские СМИ пишут о возможном назначении бывшего капитана клуба Хави.

«Барселона» объявила об отставке Кумана вскоре после поражения в чемпионате Испании. Она занимает девятое место в таблице чемпионата после десяти туров, идет третьей в группе Лиги чемпионов после трех туров. Куман работал в клубе с лета 2020 года и выиграл с ней только Кубок Испании.