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«Ювентус» на 89-й минуте ушел от поражения против «Интера». Он не проигрывает девять матчей подряд
вчера, 23:44
- Нападающий Эдин Джеко сделал восьмое результативное действие в восьми матчах Серии А в этом сезоне (семь голов + один ассист).
- В конце матча главный тренер «Интера» Симоне Индзаги получил красную карточку. На 89-й минуте судья назначил пенальти в пользу «Ювентуса» после просмотра ВАР, Индзаги спорил с решением.
- Беспроигрышная серия «Ювентуса» во всех турнирах составляет девять матчей. Четыре последних он выиграл со счетом 1:0.
- За 10 предыдущих матчей друг с другом «Интер» выиграл только раз. Единственная победа была в прошлом сезоне, когда клуб стал чемпионом Италии.
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