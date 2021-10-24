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#Серия А #Ювентус #Интер

«Ювентус» на 89-й минуте ушел от поражения против «Интера». Он не проигрывает девять матчей подряд

вчера, 23:44
Матч завершен
Интер
Милан
Джеко 17
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 89
  • Нападающий Эдин Джеко сделал восьмое результативное действие в восьми матчах Серии А в этом сезоне (семь голов + один ассист).
  • В конце матча главный тренер «Интера» Симоне Индзаги получил красную карточку. На 89-й минуте судья назначил пенальти в пользу «Ювентуса» после просмотра ВАР, Индзаги спорил с решением.
  • Беспроигрышная серия «Ювентуса» во всех турнирах составляет девять матчей. Четыре последних он выиграл со счетом 1:0.
  • За 10 предыдущих матчей друг с другом «Интер» выиграл только раз. Единственная победа была в прошлом сезоне, когда клуб стал чемпионом Италии.

Турнирная таблица Серии А

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Источник:
Гол
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