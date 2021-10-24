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«Урал» проиграл «Ахмату» и занимает последнее место в РПЛ. Это единственный клуб, который не набрал 10 очков
3 часа назад
- «Ахмат» ни разу за сезон не сыграл вничью в РПЛ. Ни одной ничьей – только у «Ахмата» и «Сочи».
- Единственный гол забил Сенин Себаи с передачи Владислава Карапузова. Оба игрока вышли на замену во втором тайме.
- «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице. Это единственный клуб, который не набрал 10 очков.
В 13-м туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Уфы», «Урал» – против «Химок». Оба матча пройдут 31 октября.
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