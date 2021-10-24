РПЛ
Урал
Ахмат
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Ахмат #Урал

«Урал» проиграл «Ахмату» и занимает последнее место в РПЛ. Это единственный клуб, который не набрал 10 очков

3 часа назад
  • «Ахмат» ни разу за сезон не сыграл вничью в РПЛ. Ни одной ничьей – только у «Ахмата» и «Сочи».
  • Единственный гол забил Сенин Себаи с передачи Владислава Карапузова. Оба игрока вышли на замену во втором тайме.
  • «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице. Это единственный клуб, который не набрал 10 очков.

В 13-м туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Уфы», «Урал» – против «Химок». Оба матча пройдут 31 октября.

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Себай 71
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Вокруг РПЛ
«Динамо» уже месяц забивает одинаковые голы – с углового на ближнюю штангу. Работает и в дерби, и против аутсайдера
Мы изучили все 100 голов Дзюбы за «Зенит» и выделили главные правила: не больше двух касаний, никогда не забивать из-за штрафной или после обводки
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Ахмат
#Урал