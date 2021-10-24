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«Рубин» сыграл вничью с «Уфой». Он не побеждает в РПЛ пять матчей подряд
2 часа назад
- На 34-й минуте за «Рубин» забил Хвича Кварацхелия, но гол был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.
- Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 10-й гол в РПЛ. Он лучший бомбардир чемпионата. Агаларов забил 10 из 13 голов «Уфы» в этом сезоне.
- «Рубин» не побеждает в РПЛ пять матчей подряд, «Уфа» – четыре.
В 13-м туре РПЛ «Уфа» сыграет против «Ахмата» (31 октября), «Рубин» – против ЦСКА (30 октября).
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