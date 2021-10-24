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#РПЛ #Уфа #Рубин

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой». Он не побеждает в РПЛ пять матчей подряд

2 часа назад
  • На 34-й минуте за «Рубин» забил Хвича Кварацхелия, но гол был отменен из-за офсайда после просмотра ВАР.
  • Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 10-й гол в РПЛ. Он лучший бомбардир чемпионата. Агаларов забил 10 из 13 голов «Уфы» в этом сезоне.
  • «Рубин» не побеждает в РПЛ пять матчей подряд, «Уфа» – четыре.

В 13-м туре РПЛ «Уфа» сыграет против «Ахмата» (31 октября), «Рубин» – против ЦСКА (30 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 19
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Журавлёв 59
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Источник:
Гол
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