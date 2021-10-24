Гамид Агаларов
РПЛ
Рубин
Уфа
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#Гамид Агаларов #РПЛ #Уфа #Рубин

Агаларов забил 10-й гол в РПЛ. Он лучший бомбардир лиги, хотя «Уфа» идет на последнем месте

3 часа назад

Нападающий Гамид Агаларов вышел в стартовом составе «Уфы» на матч 12-го тура РПЛ против «Рубина». На 19-й минуте он реализовал пенальти.

Для Агаларова этот гол стал 10-м в РПЛ в этом сезоне. Он лучший бомбардир лиги с преимуществом в три гола от второго места.

Перед 12-м туром «Уфа» шла на последнем месте в РПЛ. 10 из 13 голов команды в этом сезоне забил Агаларов.

Это лучший показатель по голам для игроков «Уфы» за сезон РПЛ. Столько же в сезоне 2018/19 забил Сильвестр Игбун.

Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 19
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Журавлёв 59
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Источник:
Гол
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