Агаларов забил 10-й гол в РПЛ. Он лучший бомбардир лиги, хотя «Уфа» идет на последнем месте

Нападающий Гамид Агаларов вышел в стартовом составе «Уфы» на матч 12-го тура РПЛ против «Рубина». На 19-й минуте он реализовал пенальти.

Для Агаларова этот гол стал 10-м в РПЛ в этом сезоне. Он лучший бомбардир лиги с преимуществом в три гола от второго места.

Перед 12-м туром «Уфа» шла на последнем месте в РПЛ. 10 из 13 голов команды в этом сезоне забил Агаларов.

Это лучший показатель по голам для игроков «Уфы» за сезон РПЛ. Столько же в сезоне 2018/19 забил Сильвестр Игбун.