Чалов забил и отдал ассист в матче ЦСКА – «Крылья Советов». Он вышел на замену

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ. В этой игре ЦСКА пропустил впервые с 12 сентября.

Федор Чалов вышел на 68-й минуте при счете 1:1. Затем он забил победный гол и сделал голевой пас на Заболотного.

Ассистом в моменте с голом Чалова отметился Дзагоев. Это его вторая голевая передача в сезоне. Оба ассиста Дзагоев отдал на победные голы.

ЦСКА имеет 23 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. Разница мячей – 17:9.