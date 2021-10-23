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#ЦСКА #РПЛ #Крылья Советов

Чалов забил и отдал ассист в матче ЦСКА – «Крылья Советов». Он вышел на замену

2 часа назад

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ. В этой игре ЦСКА пропустил впервые с 12 сентября.

Федор Чалов вышел на 68-й минуте при счете 1:1. Затем он забил победный гол и сделал голевой пас на Заболотного. 

Ассистом в моменте с голом Чалова отметился Дзагоев. Это его вторая голевая передача в сезоне. Оба ассиста Дзагоев отдал на победные голы.

ЦСКА имеет 23 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. Разница мячей – 17:9.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Эджуке 57
Чалов 85
Заболотный 89
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сергеев 11
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Источник:
Гол.ру
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