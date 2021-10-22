ISU начал расследование после комментария российского судьи Веденина. Его слова проверяют на гомофобию

Международный союз конькобежцев (ISU) открыл дело из-за гомофобных высказываниях об участниках Finlandia Trophy.

ISU не назвал имя фигуранта дела. Но расследование начали вскоре после комментария судьи и тренера Александра Веденина. Он высказался выступлении французов Габрэлы Пападакис и Гийома Сизерона на Finlandia Trophy.

Пападакис и Сизерон выступают в паре в разряде танцев на льду. Сизерон – открытый гей, совершивший каминг-аут в мае 2020 года.

Веденин не участвовал в Finlandia Trophy и выступил как эксперт для «Матч ТВ». В комментарии он оценил шансы российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в соперничестве с Пападакис и Сизероном.

Веденин сказал, что французы «очень хороши», но среди их недостатков назвал «холодное» катание. «Они катаются классно, но холодно. Партнер — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицина и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой».

Комментарий стал резонансным, о нем писали французские СМИ и высказывался сам Сизерон. Он назвал комментарий «нелепой» попыткой «дать преимущество соперникам-«натуралам» и призвал ISU разобраться в ситуации.

В заявлении организации сказано, что она не допускает любую дискриминацию, в том числе по сексуальной ориентации.