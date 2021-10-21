В этом сезоне у «Локомотива» не было ни одной победы в Лиге Европы. Сейчас он проиграл «Галатасараю»

вчера, 23:50

«Локомотив» на своем поле принимал «Галатасарай» в рамках третьего матча группового этапа Лиги Европы. Итог – победа «Галатасарая» со счетом 1:0. Такой была эта встреча: Поделиться: Матч завершен Локомотив Москва 0:1 Матч завершен Галатасарай Стамбул Актюркоглу 82 Факты вокруг матча: «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в этом сезоне Лиги Европы до трех матчей – два поражения и ничья.

У «Галатасарая» серия приятнее – две победы и ничья.

После трех матчей в группе «Галатасарай» занимает первую строчку. «Локомотив» – последний.

«Локо» не нанес ни одного удара в створ ворот «Галатасарая». НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ