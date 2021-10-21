Локомотив
Лига Европы
Галатасарай
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#Локомотив #Галатасарай #Лига Европы

В этом сезоне у «Локомотива» не было ни одной победы в Лиге Европы. Сейчас он проиграл «Галатасараю»

вчера, 23:50

«Локомотив» на своем поле принимал «Галатасарай» в рамках третьего матча группового этапа Лиги Европы. Итог – победа «Галатасарая» со счетом 1:0. Такой была эта встреча:

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:1
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Актюркоглу 82

Факты вокруг матча:

  • «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в этом сезоне Лиги Европы до трех матчей – два поражения и ничья.
  • У «Галатасарая» серия приятнее – две победы и ничья.
  • После трех матчей в группе «Галатасарай» занимает первую строчку. «Локомотив» – последний.
  • «Локо» не нанес ни одного удара в створ ворот «Галатасарая».
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Источник:
Гол
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