Локомотив
Лига Европы
Галатасарай
В этом сезоне у «Локомотива» не было ни одной победы в Лиге Европы. Сейчас он проиграл «Галатасараю»
вчера, 23:50
«Локомотив» на своем поле принимал «Галатасарай» в рамках третьего матча группового этапа Лиги Европы. Итог – победа «Галатасарая» со счетом 1:0. Такой была эта встреча:
Факты вокруг матча:
- «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в этом сезоне Лиги Европы до трех матчей – два поражения и ничья.
- У «Галатасарая» серия приятнее – две победы и ничья.
- После трех матчей в группе «Галатасарай» занимает первую строчку. «Локомотив» – последний.
- «Локо» не нанес ни одного удара в створ ворот «Галатасарая».
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