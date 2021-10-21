Миранчук – самый быстрый футболист Лиги чемпионов в этом сезоне

«Аталанта» проиграла «Манчестер Юнайтед» в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (2:3). Алексей Миранчук поучаствовал в этой встрече – вышел на поле на 68-й минуте. Особо Миранчук ничем не запомнился. Единственное важное достижение Миранчука из этой встречи – он разогнался до скорости 38,6 км/ч. Это лучший скоростной показатель в этом сезоне в ЛЧ.

Топ:

1. Алексей Миранчук, «Аталанта» – 38,6 км/ч.

2. Винисиус Жуниор, «Реал» – 38,5 км/ч;

3. Марио Эрмосо, «Атлетико» – 38,3 км/ч.

4. Мешак Элиа, «Янг Бойз» – 37,8 км/ч.

5. Шансель Мбемба, «Порту» – 36,7 км/ч.

6. Нуссаир Мазрауи, «Аякс» – 36,5 км/ч.

7. Кингсли Коман, «Бавария» – 35,7 км/ч.

8. Муми Нгамале, «Янг Бойз» – 35,5 км/ч.

9. Янник Феррейра Карраско, «Атлетико» – 35,5 км/ч.