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«Зенит» проиграл третий матч подряд. Статистика голов – 2:5
28 минут назад
«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Это третье поражение «Зенита» подряд во всех турнирах:
- 🔴 Лига чемпионов. «Ювентус»
- 🔴 РПЛ. «Арсенал»
- 🔴 РПЛ. «Сочи»
Три последних матча «Зенит» завершил с общим счетом 2:5. За три матча в Лиге чемпионов он пропустил два гола.
С кем пройдут три следующих матча:
- РПЛ. «Спартак»
- РПЛ. «Динамо»
- Лига чемпионов. «Ювентус»
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