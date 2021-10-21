«Зенит» проиграл третий матч подряд. Статистика голов – 2:5

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Это третье поражение «Зенита» подряд во всех турнирах:

🔴 Лига чемпионов. «Ювентус»

🔴 РПЛ. «Арсенал»

🔴 РПЛ. «Сочи»

Три последних матча «Зенит» завершил с общим счетом 2:5. За три матча в Лиге чемпионов он пропустил два гола.

С кем пройдут три следующих матча: