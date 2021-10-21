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#Зенит #Лига чемпионов #РПЛ

«Зенит» проиграл третий матч подряд. Статистика голов – 2:5

28 минут назад

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Это третье поражение «Зенита» подряд во всех турнирах:

  • 🔴 Лига чемпионов. «Ювентус»
  • 🔴 РПЛ. «Арсенал»
  • 🔴 РПЛ. «Сочи»

Три последних матча «Зенит» завершил с общим счетом 2:5. За три матча в Лиге чемпионов он пропустил два гола.

С кем пройдут три следующих матча:

  • РПЛ. «Спартак»
  • РПЛ. «Динамо»
  • Лига чемпионов. «Ювентус»
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кулушевски 86
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Источник:
Гол
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