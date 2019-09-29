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#Лион #Футбол #Лига 1 #Нант

Матч «Лиона» и «Нанта» перенесли из-за китайских болельщиков. Фанаты «Лиона» потроллили их перфомансом за свободный Тибет

29 сентября 2019, 12:59

Руководство Лиги 1 налаживает связи с китайскими телевещателями – активно продает им права на показы матчей. Сейчас – новый шаг. Матч «Лиона» и «Нанта» перенесли с вечернего времени на 13:30 по-местному, чтобы китайским болельщикам было легче смотреть эту встречу (разница во времени – 6 часов).

Круче всех на это отреагировали фанаты «Лиона». На своей трибуне они выложили баннер «За свободу Тибета». Также некоторые болельщики пришли с флагами Тибета.

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