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«Зенит» проиграл «Ювентусу» и занимает третье место в группе
вчера, 23:52
- За первый тайм «Ювентус» не нанес ни одного удара в створ. Единственный гол забил Деян Кулушевски, который вышел на замену.
- Это третий матч между «Зенитом» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Зенит» ни разу не победил: два поражения и ничья.
- «Ювентус» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах, «Зенит» проиграл три игры подряд.
После трех туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе Н. В четвертом туре он сыграет против «Ювентуса» (2 ноября).
В другом матче группы «Челси» победил «Мальме». В перерыве «Мальме» заменил вратаря Йохана Далина.
Жоржиньо стал вторым игроком в Лиге чемпионов, который за один матч забил с пенальти двум голкиперам. Единственный раз такое было в 1999 году.
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