«Зенит» проиграл «Ювентусу» и занимает третье место в группе

За первый тайм «Ювентус» не нанес ни одного удара в створ. Единственный гол забил Деян Кулушевски, который вышел на замену.

Это третий матч между «Зенитом» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Зенит» ни разу не победил: два поражения и ничья.

«Ювентус» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах, «Зенит» проиграл три игры подряд.

После трех туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе Н. В четвертом туре он сыграет против «Ювентуса» (2 ноября).

В другом матче группы «Челси» победил «Мальме». В перерыве «Мальме» заменил вратаря Йохана Далина.

Жоржиньо стал вторым игроком в Лиге чемпионов, который за один матч забил с пенальти двум голкиперам. Единственный раз такое было в 1999 году.

«Челси» за тайм заменил двух нападающих из-за травм