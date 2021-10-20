Зенит
Лига чемпионов
Ювентус
Челси
Мальме
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Лига чемпионов #Челси #Ювентус #Мальме

«Зенит» проиграл «Ювентусу» и занимает третье место в группе

вчера, 23:52
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кулушевски 86
  • За первый тайм «Ювентус» не нанес ни одного удара в створ. Единственный гол забил Деян Кулушевски, который вышел на замену.
  • Это третий матч между «Зенитом» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Зенит» ни разу не победил: два поражения и ничья.
  • «Ювентус» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах, «Зенит» проиграл три игры подряд.

После трех туров «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе Н. В четвертом туре он сыграет против «Ювентуса» (2 ноября).

В другом матче группы «Челси» победил «Мальме». В перерыве «Мальме» заменил вратаря Йохана Далина.

Жоржиньо стал вторым игроком в Лиге чемпионов, который за один матч забил с пенальти двум голкиперам. Единственный раз такое было в 1999 году.

«Челси» за тайм заменил двух нападающих из-за травм

Матч завершен
Челси
Лондон
Кристенсен 9
Жоржиньо 21
Хаверц 48
Жоржиньо 57
4:0
Матч завершен
Мальме
Мальме

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Русские клубы побеждали в Лиге чемпионов крупно 11 раз. «Зенит» сделал это впервые в своей истории с 56-й попытки
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Лига чемпионов
#Челси
#Ювентус
#Мальме