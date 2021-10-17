Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получил травму в игре с «Краснодаром». Перед этим он забил

Гамид Агаларов открыл счет в матче «Краснодара» и «Уфы». Он забил уже на девятой минуте. На 29-й минуте врачи унесли Агаларова на носилках. Вместо него вышел Урунов.

Агаларов имеет девять голов в этом сезоне РПЛ. Он вызывался в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022.

Восемь из девяти голов в сезоне Агаларов забил с игры. Федор Смолов с семью голами идет в списке бомбардиров на втором месте.