Гамид Агаларов
РПЛ
Краснодар
Уфа
Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получил травму в игре с «Краснодаром». Перед этим он забил
час назад
Гамид Агаларов открыл счет в матче «Краснодара» и «Уфы». Он забил уже на девятой минуте. На 29-й минуте врачи унесли Агаларова на носилках. Вместо него вышел Урунов.
Агаларов имеет девять голов в этом сезоне РПЛ. Он вызывался в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022.
Восемь из девяти голов в сезоне Агаларов забил с игры. Федор Смолов с семью голами идет в списке бомбардиров на втором месте.
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