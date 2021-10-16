«Зенит» и «Сочи» – единственные клубы РПЛ, которые выиграли семь матчей в этом сезоне. Они лидируют в таблице

В 11-м туре РПЛ «Зенит» проиграл «Арсеналу», «Сочи» победил «Ростов». «Зенит» и «Сочи» имеют по семь побед в этом сезоне – лучший показатель в чемпионате.

«Зенит» лидирует в РПЛ, у него 23 очка. «Сочи» набрал 21 очко и занимает второе место.

«Сочи» ни разу за 11 туров не сыграл вничью. 0 ничьих – только у «Сочи» и «Ахмата».

«Зенит» впервые с декабря-2018 проиграл два матча РПЛ подряд.

«Зенит» и «Сочи» – самые результативные команды РПЛ: 23 и 17 голов.

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