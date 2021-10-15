РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Динамо», 16 октября 2021 года

«Спартак» встретится с «Динамо» в 11-м туре РПЛ. Игра пройдет 16 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Спартака» – 2,65

Ничья – 3,38

Победа «Динамо» – 3,04

У «Спартака» не сыграют травмированные Понсе и Промес, под вопросом выход Умярова. К тренировкам вернулись Ларссон, Зобнин, Хендрикс, Рассказов и Кутепов.

Лесовой и Лаксальт не помогу «Динамо» – у них травмы. Неизвестно, появится ли на поле Макаров.

«Динамо» последний побеждало «Спартак» в РПЛ в последнем туре сезона-2017/18, не пустив его напрямую в Лигу чемпионов. Еще была победа в Кубке в начале 2021 года.

Команды провели 58 матчей в чемпионатах России. «Спартак» выиграл 30 из них, а проиграл девять.

РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Динамо», 16 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция