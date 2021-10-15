РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Динамо», 16 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Спартак» примет «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. Игра состоится в субботу, 16 октября. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Начало прямой трансляции – в 18:30.