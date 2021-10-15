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РПЛ: где смотреть матч «Спартак» – «Динамо», 16 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
2 часа назад
«Спартак» примет «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. Игра состоится в субботу, 16 октября. Она начнется в 19:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Начало прямой трансляции – в 18:30.
«Спартак» и «Динамо» трижды встречались в прошлом сезоне – 1:1 и 2:1 в пользу «Спартака» в РПЛ, 2:0 победило «Динамо» в Кубке России.
В РПЛ «Динамо» не побеждает «Спартак» с мая 2018 года. С тех прошло шесть матчей, четыре из которых выиграл «Спартак».
РПЛ: прогноз на матч «Спартак» – «Динамо», 16 октября 2021 года
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