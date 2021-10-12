Данные десяти миллионов пользователей букмекерской конторы Pin-Up.bet утекли в сеть. В даркнет попали адреса и телефоны

В даркнете появилась база с данными 9,975 пользователей букмекерской конторы и онлайн-казино Pin-Up.bet. Ее обнаружила компания BI.ZONE, занимающаяся управлением цифровыми рисками. Утечку РБК подтвердили два других источника.

Большинство аккаунтов зарегистрированы в России (7,8 миллиона). Также есть пользователи из Британии (1,3 миллиона), Турции (600 тысяч), остальные аккаунты зарегистрированы в Бразилии, США, Германии и Азербайджане.

База продается за 10 тысяч долларов, оплату принимают в криптовалюте. В базе есть данные об адресах, телефонах, почтах, именах, датах рождения и финансовой информации пользователей. Информация актуальна на конец 2020 года.

Международный сайт Pin-Up.bet в России он заблокирован из-за запрета работы онлайн-казино, но пользователям доступны его зеркала. Сайт Pin-Up с доменом .ru в России работает и принимает только ставки на спорт – казино в нем недоступно. В Pin-Up.ru заявили, что находятся в партнерстве с Pin-Up.bet, но «прямого отношения» к компании не имеют.