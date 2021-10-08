Тео Эрнандес
Лига наций
Франция
Тео Эрнандес впервые сыграл с братом в основе Франции и забил дебютный гол на 90-й минуте
7 часов назад
Защитник Тео Эрнандес вышел в стартовом составе Франции на полуфинал Лиги наций против Бельгии. Это его второй матч за сборную.
Испания и Франция – финалисты Лиги наций
- Тео Эрнандес впервые сыграл в основном составе Франции вместе с братом Люкой. Последний раз такое было в 1974 году.
- На 90-й минуте Эрнандес забил дебютный гол. Этот мяч стал победным: Франция отыгралась со счета 0:2 и вышла в финал Лиги наций.
Эрнандесу 24 года – 6 октября у него был день рождения. Он выступает за «Милан». В этом сезоне Эрнандес провел в Серии А семь матчей, забил один гол и отдал три ассиста.
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