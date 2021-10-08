Тео Эрнандес
Лига наций
Франция
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#Тео Эрнандес #Лига наций #Франция

Тео Эрнандес впервые сыграл с братом в основе Франции и забил дебютный гол на 90-й минуте

7 часов назад

Защитник Тео Эрнандес вышел в стартовом составе Франции на полуфинал Лиги наций против Бельгии. Это его второй матч за сборную.

Испания и Франция – финалисты Лиги наций

  • Тео Эрнандес впервые сыграл в основном составе Франции вместе с братом Люкой. Последний раз такое было в 1974 году.
  • На 90-й минуте Эрнандес забил дебютный гол. Этот мяч стал победным: Франция отыгралась со счета 0:2 и вышла в финал Лиги наций.

Эрнандесу 24 года – 6 октября у него был день рождения. Он выступает за «Милан». В этом сезоне Эрнандес провел в Серии А семь матчей, забил один гол и отдал три ассиста.

Матч завершен
Бельгия
2:3
Матч завершен
Франция
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Источник:
Гол
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