Сергей Пиняев
РПЛ
Крылья Советов
The Guardian включил Пиняева в топ-60 молодых талантов-2021. Он единственный россиянин в рейтинге
6 часов назад
The Guardian опубликовал рейтинг молодых футбольных талантов, которые родились в 2004 году. В него вошел нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.
- Единственные представители СНГ – 🇷🇺 россиянин Пиняев и 🇺🇦 украинец Егор Ярмолюк из «Днепра-1».
- В рейтинг попали по четыре испанца и бразильца – наибольшее количество среди стран.
- В 2020 году в рейтинг вошел полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.
В этом сезоне Пиняев провел в РПЛ девять матчей и отдал одну голевую передачу.
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