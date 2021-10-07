Сергей Пиняев
РПЛ
Крылья Советов
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#Сергей Пиняев #РПЛ #Крылья Советов

The Guardian включил Пиняева в топ-60 молодых талантов-2021. Он единственный россиянин в рейтинге

6 часов назад

The Guardian опубликовал рейтинг молодых футбольных талантов, которые родились в 2004 году. В него вошел нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

  • Единственные представители СНГ – 🇷🇺 россиянин Пиняев и 🇺🇦 украинец Егор Ярмолюк из «Днепра-1».
  • В рейтинг попали по четыре испанца и бразильца – наибольшее количество среди стран.
  • В 2020 году в рейтинг вошел полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

В этом сезоне Пиняев провел в РПЛ девять матчей и отдал одну голевую передачу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Guardian
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