Глебов вызван в сборную России, Глушаков покинул команду

После завершения вечерней тренировки сборной России было принято решение отпустить Дениса Глушакова – травма не позволит ему помочь команде.

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вызван на смену ему. Валерий Карпин назвал это решение оптимальным: « Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове».

Россия примет Словакию 8 октября и сыграет в гостях против Словении 11 октября.