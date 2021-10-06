Россия
ЧМ-2022
Данил Глебов
Денис Глушаков
Глебов вызван в сборную России, Глушаков покинул команду
47 минут назад
После завершения вечерней тренировки сборной России было принято решение отпустить Дениса Глушакова – травма не позволит ему помочь команде.
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вызван на смену ему. Валерий Карпин назвал это решение оптимальным: « Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове».
Россия примет Словакию 8 октября и сыграет в гостях против Словении 11 октября.
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