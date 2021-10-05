Россия
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#Россия

Твиттер сборной России отреагировал на сбои фейсбука и инстаграма, тегнув 14 команд. И предложил Бельгии общаться в телеграме

11 часов назад

«Как жизнь без фейсбука и инстаграма?» – такой вопрос твиттер сборной России задал аккаунтам Бельгии, Бразилии, Аргентины, Англии и еще десяти сборных, а также твиттерам ЧМ и Евро.

А до этого предложил использовать телеграм. Это был ответ на шутку бельгийского аккаунта о том, что он будет общаться с Яном Вертонгеном через мессенджер MSN.

4 октября тысячи пользователей по всему миру зафиксировали сбои в работе фейсбука, инстаграма и вотсапа. Глава техслужбы фейсбука Майк Шрепфер назвал причину сбоя проблемами с сетью.

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