Травмированный Головин не сыграет за сборную России против Словакии и Словении

Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России в квалификации к ЧМ-2022. Он получил травму мышцы бедра в игре «Монако» против «Бордо», где также забил и отдал голевую передачу.

После прохождения МРТ-обследования стало ясно, что Головин не поможет сборной. Из-за такой же травмы он не играл в сентябре против Кипра и тогда выбыл на три недели.

Сборная России сыграет 8 октября дома против Словакии, а 11-го – в гостях против Словении.