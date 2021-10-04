Александр Головин
ЧМ-2022
Россия
Травмированный Головин не сыграет за сборную России против Словакии и Словении
вчера, 15:12
Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России в квалификации к ЧМ-2022. Он получил травму мышцы бедра в игре «Монако» против «Бордо», где также забил и отдал голевую передачу.
После прохождения МРТ-обследования стало ясно, что Головин не поможет сборной. Из-за такой же травмы он не играл в сентябре против Кипра и тогда выбыл на три недели.
Сборная России сыграет 8 октября дома против Словакии, а 11-го – в гостях против Словении.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые