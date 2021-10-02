Луис Суарес
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Суарес за тайм набрал 1+1 против «Барселоны» и забил всем командам Примеры – 31 из 31
02 октября, 22:57
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес вышел в стартовом составе на матч восьмого тура Примеры против «Барселоны». За первый тайм он ассистировал Тома Лемару и забил сам.
Суарес забил всем командам Примеры, против которых играл – 31 из 31. В Испании он выступает с 2014 года: сначала – за «Барселону», потом – за «Атлетико».
Это его первый гол «Барселоне» после перехода в «Атлетико» в сентябре-2020. В этом сезоне Суарес провел в Примере семь матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.
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