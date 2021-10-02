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#РПЛ #Крылья Советов #Динамо

«Крылья Советов» победили «Динамо», которое прервало трехматчевую победную серию и проиграло обоим новичкам РПЛ

02 октября, 18:26
  • «Динамо» выиграло три последних матча во всех турнирах. Последнее поражение было в сентябре от «Нижнего Новгорода».
  • В первом круге «Динамо» проиграло оба матча командам, которые вышли в РПЛ из ФНЛ.
  • «Крылья Советов» впервые с 2016 года победили московский клуб в гостях. Серия без побед длилась 12 матчей.
  • «Динамо» занимает второе место, но может потерять его после 10-го тура: преимущество над «Локомотивом» – два очка, над «Краснодаром» – три.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» сыграет против «Спартака» (16 октября), «Крылья Советов» – против «Нижнего Новгорода» (17 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Ежов 23
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Источник:
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