В США женская лига отменила матчи из-за скандала с домогательствами футболисток. В них обвинили тренера-мужчину

Национальная женская футбольная лига (NWSL) отменила матчи в ближайшие выходные. Решение приняли на фоне скандала из-за сексуальных домогательств.

В них обвинили Пола Райли – тренера «Северной Каролины». Бывшие игроки рассказали The Athletic, как он вынудил футболистку заняться с ним сексом и целоваться с другой футболисткой в его присутствии.

В материале описаны случаи неуместных высказываний Райли о сексуальной ориентации других футболисток и их весе. Лига получала сообщения об этом, но расследования не приводили ни к чему, пока женщины не рассказали о случившемся публично.

Лига приостановила лицензию Райли и уволила из «Северной Каролины». Он отверг обвинения и сказал, что не занимался сексом с игроками и не домогался их.

На фоне скандала лига объявила паузу, чтобы «дать всем возможность подумать». «Мы приняли это решение в сотрудничестве с нашей ассоциацией игроков, и эта пауза станет первым шагом в нашей совместной работе над преобразованием культуры этой лиги, которая назрела давно».

NWSL – высшая футбольная лига в системе американских женских чемпионатов. Райли тренировал женские команды с 2006 года.