Эсекьель Понсе
Спартак
Понсе перенесет операцию на колене. Он повредил мениск в матче с «Наполи»
01 октября, 16:09
«Спартак» выпустил обновление о состоянии Эсекьеля Понсе. Обследование выявило у него повреждение мениска, 4 октября он перенесет операцию.
Клуб пока не назвал сроки восстановления. О них объявят уже после операции.
- Понсе травмировался в матче с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы. Он вышел на поле в стартовом составе и травмировался в конце первого тайма. Понсе столкнулся с защитником «Наполи», после чего тот упал ему на колено.
- В этом сезоне он выходил в старте в девяти из 11 игр «Спартака». У него пять голов и одна голевая передача.
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