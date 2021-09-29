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«Челси» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов. Это его первое поражение в турнире с апреля
вчера, 23:51
- «Челси» и «Ювентус» играли во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
- «Ювентус» реже бил по воротам (6 против 15), но забил единственным ударом в створ. У «Челси» тоже один удар в створ ворот.
- «Челси» не проигрывал в Лиге чемпионов с апреля. Последнее поражение было в матче с «Порту» (0:1), а после этого провел четыре беспроигрышные игры, в том числе победный финал Лиги чемпионов.
- Для «Ювентуса» это вторая победа подряд. Теперь он лидирует в группе Н с 6 очками. По три очка у «Челси» и «Зенита», ноль – у «Мальме».
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