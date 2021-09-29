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«Барселона» во второй раз подряд проиграла 0:3 в Лиге чемпионов. Со старта сезона у нее две победы
вчера, 23:53
- «Барселона» и «Бенфика» сыграли во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Для «Барселоны» это второе подряд поражение со счетом 0:3, в прошлом туре она трижды пропустила от «Баварии».
- «Бенфика» чаще била по воротам (12 против 8), чаще попадала в створ (6 против 0), но меньше владела мячом (42% против 58%).
- В середине первого тайма «Барселона» заменила защитника Жерара Пике, получившего желтую карточку. Вместо него вышел 17-летний полузащитник Гави. В конце матча при счете 0:3 «Барселона» осталась в меньшинстве.
- Для «Бенфики» это первая победа в текущей Лиге чемпионов. Прошлый матч с киевским «Динамо» она сыграла вничью. «Бенфика» идет в группе второй с четырьмя очками, «Барселона» – последней.
- «Барселона» со старта сезона провела восемь игр, но победила в двух из них. За это время она пропустила 11 мячей и забила столько же.
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