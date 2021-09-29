«Зальцбург» пробил пять пенальти за два матча Лиги чемпионов. Четыре из них заработал один игрок

«Зальцбург» и «Лилль» играют в матче группового этапа Лиги чемпионов. Два гола «Зальцбурга» забиты с пенальти.

Теперь у «Зальцбурга» пять пенальти в двух матчах ЛЧ, три других клуб заработал в игре с «Севильей»:

❌ Карим Адейеми

✅ Лука Сучич

❌ Лука Сучич

✅ Карим Адейеми

✅ Карим Адейеми

Айдеми заработал четыре из пяти пенальти «Зальцбурга». С сезона-2017/18 ни один игрок не зарабатывал больше за весь сезон ЛЧ.

