Зальцбург
Лига чемпионов
«Зальцбург» пробил пять пенальти за два матча Лиги чемпионов. Четыре из них заработал один игрок
вчера, 23:36
«Зальцбург» и «Лилль» играют в матче группового этапа Лиги чемпионов. Два гола «Зальцбурга» забиты с пенальти.
Теперь у «Зальцбурга» пять пенальти в двух матчах ЛЧ, три других клуб заработал в игре с «Севильей»:
❌ Карим Адейеми
✅ Лука Сучич
❌ Лука Сучич
✅ Карим Адейеми
✅ Карим Адейеми
Айдеми заработал четыре из пяти пенальти «Зальцбурга». С сезона-2017/18 ни один игрок не зарабатывал больше за весь сезон ЛЧ.
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