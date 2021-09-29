Тренер «Барселоны» заменил Пике в первом тайме в Лиге чемпионов. Вместо него вышел 17-летний игрок

«Барселона» играет с «Бенфикой» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Она пропустила на первых минутах матча, а в середине первого тайма сделала первую замену.

С поля при счете 0:1 ушел вице-капитан Жерар Пике. Обычно он выходит в стартовом составе и отыгрывает весь матч, но в этой игре Рональд Куман заменил его на 32-й минуте. Вместо него вышел 17-летний Гави.

Пике за 32 минуты совершил один отбор, два фола и заработал желтую карточку. Он традиционно вышел на позиции центрального защитника.

Замена Пике обсуждается болельщиками на фоне кризиса в клубе. Команда выиграла два из семи стартовых матча сезона и пока проигрывает во втором матче Лиги чемпионов подряд.