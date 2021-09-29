Зенит
Лига чемпионов
Мальме
«Зенит» впервые выиграл крупно в основной части Лиги чемпионов. Он провел в ней 56 игр за 13 лет
вчера, 21:50
- «Зенит» обыграл «Мальме» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Прежде в основной стадии он ни разу не побеждал с крупным счетом (с разницей в три и более мяча) и никогда не забивал четырежды.
- У него были крупные победы в квалификационных раундах. Но на групповом этапе или в плей-офф – ни разу. Всего он провел на этих стадиях 56 игр с сезона-2008/09.
- «Мальме» играл в меньшинстве с 53-й минуты. Защитник клуба прервал выход один на один, сыграв рукой. До удаления «Зенит» вел 2:0, после него забил еще дважды.
- Эта победа стала первой для «Зенита» с ноября 2019 года. Тогда он обыграл «Лион», а после этого не побеждал в течение восьми игр (семь поражений, одна ничья). За весь сезон-2020/21 у него ни одной победы в Лиге чемпионов.
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