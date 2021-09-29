Зенит
Лига чемпионов
Мальме
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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

«Зенит» в большинстве обыграл «Мальме» в Лиге чемпионов. Это его первая победа в турнире с 2019 года

вчера, 21:36
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 9
Кузяев 49
Сутормин 80
Вендел 90
4:0
Матч завершен
Мальме
Мальме
  • «Зенит» и «Мальме» играли во втором туре Лиги чемпионов. Во втором тайме при счете 2:0 у «Мальме» удалили игрока, команды доигрывали матч в неравных составах.
  • Защитник «Мальме» Анел Ахмедхожич получил красную карточку на 53-й минуте. Он сыграл рукой и сорвал выход один на один. Сначала ему показали желтую, но после просмотра повтора – красную.
  • Для «Зенита» это первая победа в Лиге чемпионов за два года. В ноябре 2019-го он обыграл «Лион» и с тех пор семь раз проигрывал и один раз сыграл вничью.
  • «Зенит» впервые в истории победил в основной части Лиги чемпионов с крупным счетом (с разницей в три и более мячей). Он провел в ней 56 игр с сезона-2008/09.
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Источник:
Гол
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