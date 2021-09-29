Билеты на Олимпиаду в Пекине продадут только жителям Китая. Иностранцев на Игры не допустят

Международный олимпийский комитет (МОК) провел заседание по Олимпиаде в Пекине. После него он объявил о нескольких правилах, принятых из-за коронавируса:

Билеты на ОИ продадут только жителям материкового Китая. Конкретные требования к зрителям опубликуют позднее.

Непривитых спортсменов обяжут пройти 21-дневный карантин. Вакцинированные карантин пропустят.

Всех участников Олимпиады будут ежедневно тестировать на коронавирус.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Игры в Токио тоже проходили с коронавирусными ограничениями. Перед стартом ОИ там ввели режим чрезвычайной ситуации, из-за которого зрители попали только на 26 соревнований из 750.