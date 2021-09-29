Зенит
Лига чемпионов
Мальме
Дзюба, Клаудиньо и Малком выйдут в старте «Зенита» на игру с «Малме»
2 часа назад
«Зенит» и «Мальме» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Состав «Зенита»:
Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Кузяев, Вендел, Сутормин, Дуглас Сантос, Малком, Дзюба, Клаудиньо.
- Артем Дзюба в прошлой игре Лиги чемпионов против «Челси» не вышел в старте. Он появился на поле на 75-й минуте.
- Сердер Азмун, регулярно выходящий в составе «Зенита», остался в запасе.
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