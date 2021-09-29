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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

Дзюба, Клаудиньо и Малком выйдут в старте «Зенита» на игру с «Малме»

2 часа назад
Идет второй тайм
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 9
Кузяев 49
Сутормин 80
2:0
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Мальме
Мальме

«Зенит» и «Мальме» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Состав «Зенита»:

Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Кузяев, Вендел, Сутормин, Дуглас Сантос, Малком, Дзюба, Клаудиньо.

  • Артем Дзюба в прошлой игре Лиги чемпионов против «Челси» не вышел в старте. Он появился на поле на 75-й минуте.
  • Сердер Азмун, регулярно выходящий в составе «Зенита», остался в запасе.
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Источник:
телеграм-канал «Зенита»
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