«Зенит» забил 300-й гол в еврокубках за российский период. Автор – Клаудиньо

«Зенит» играет дома с «Мальме» во втором туре Лиги чемпионов-2021/22. Уже на девятой минуте счет открыт, вперед хозяев вывел гол Клаудиньо.

До этой игры «Зенит» провел в еврокубках 183 матча, выиграв 91 из них (33 ничьи, 59 поражений). Разница мячей – 299:212.

Таким образом, первый гол в ворота «Мальме» стал 300-м.

С учетом советского периода «Зенит» до этой игры провел 195 матчей, выиграв 96 (34 ничьи, 65 поражений). Разница мячей – 313:234. Гол в ворота «Мальме» стал 314-м во всей еврокубковой истории клуба.