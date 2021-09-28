У Канте положительный тест на коронавирус. Он не сыграет против «Ювентуса»

Это подтвердил главный тренер «Челси» Томас Тухель. Полузащитник Н’Голо Канте изолирован и пропустит два матча – против «Ювентуса» в Лиге чемпионов и «Саутгемптона» в АПЛ.

Матч против «Ювентуса» пройдет 29 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Из-за травм в нем не сыграют Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт и Рис Джеймс.

В этом сезоне Канте провел во всех турнирах шесть матчей и забил один гол.

Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ