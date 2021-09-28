Нголо Канте
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#Нголо Канте #Лига чемпионов #Челси #Ювентус

У Канте положительный тест на коронавирус. Он не сыграет против «Ювентуса»

2 часа назад

Keystone Press Agency / Global Look Press

Это подтвердил главный тренер «Челси» Томас Тухель. Полузащитник Н’Голо Канте изолирован и пропустит два матча – против «Ювентуса» в Лиге чемпионов и «Саутгемптона» в АПЛ.

Матч против «Ювентуса» пройдет 29 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Из-за травм в нем не сыграют Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт и Рис Джеймс.

В этом сезоне Канте провел во всех турнирах шесть матчей и забил один гол.

Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ

Ювентус
Турин
-:-
Челси
Лондон
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Squawka News
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