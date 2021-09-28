РПЛ
Спартак
Динамо
Крылья Советов
Арсенал Тула
Химки
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Динамо #Спартак #Крылья Советов #Химки #Арсенал Тула

«Зенит» и «Сочи» – самые возрастные команды РПЛ, «Динамо» чаще всех доверяет игрокам младше 21 года

2 часа назад

Футбольная обсерватория международного центра спортивных исследований CIES представила отчет по участию игроков младше 21 года в европейских командах.

Самая молодая команда РПЛ«Крылья Советов» (средний возраст – 24,84 года). В тройку вошли «Спартак» (25,34) и «Динамо» (25,83). Самый возрастной состав – у «Сочи» (29,12).

«Динамо» чаще всех выпускает игроков младше 21 года. Такие футболисты провели 15,8% времени. В тройке – «Арсенал» (14,8%) и «Химки» (9,9%). Реже всех игроков U-21 выпускает «Ахмат» (0,3%).

Тройка лучших из топ-5 европейских лиг (полный рейтинг можно посмотреть здесь):

1. 🇩🇪 «Байер» (23,5%)

2. 🇪🇸 «Барселона» (22,7%)

3. 🇫🇷 «Ницца» (18,7%)

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
CIES
Еще по теме
«Динамо» удалило видео, где тренер вытирает доску клубной футболкой. И посмеялось над Слуцким, поругавшись с «Рубином» в комментариях
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Динамо
#Спартак
#Крылья Советов
#Химки
#Арсенал Тула