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«Зенит» и «Сочи» – самые возрастные команды РПЛ, «Динамо» чаще всех доверяет игрокам младше 21 года
2 часа назад
Футбольная обсерватория международного центра спортивных исследований CIES представила отчет по участию игроков младше 21 года в европейских командах.
Самая молодая команда РПЛ – «Крылья Советов» (средний возраст – 24,84 года). В тройку вошли «Спартак» (25,34) и «Динамо» (25,83). Самый возрастной состав – у «Сочи» (29,12).
Тройка лучших из топ-5 европейских лиг (полный рейтинг можно посмотреть здесь):
1. 🇩🇪 «Байер» (23,5%)
2. 🇪🇸 «Барселона» (22,7%)
3. 🇫🇷 «Ницца» (18,7%)
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