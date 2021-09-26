Харри Кейн
АПЛ
Тоттенхэм
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#Харри Кейн #АПЛ #Тоттенхэм

Кейн выдал худший старт сезона в АПЛ за шесть лет: 0 голов в 5 матчах

час назад

С сезона-2014/15 Харри Кейн стабильно играет за «Тоттенхэм». Его результативность в стартовых шести турах АПЛ:

  • 2014/15: 0 голов – сыграл в 4 матчах.
  • 2015/16: 0 голов – сыграл в 6 матчах.
  • 2016/17: 2 гола – сыграл в 5 матчах.
  • 2017/18: 4 гола – сыграл в 6 матчах.
  • 2018/19: 3 гола – сыграл в 6 матчах.
  • 2019/20: 4 гола – сыграл в 6 матчах.
  • 2020/21: 5 голов – сыграл в 6 матчах.

В сезоне-2021/22 в шести стартовых турах Кейн вышел в пяти матчах – провел 378 минут и не забил ни одного гола. Это худший старт сезона АПЛ для Кейна за 6 лет.

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Источник:
Гол
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