Харри Кейн
АПЛ
Тоттенхэм
Кейн выдал худший старт сезона в АПЛ за шесть лет: 0 голов в 5 матчах
час назад
С сезона-2014/15 Харри Кейн стабильно играет за «Тоттенхэм». Его результативность в стартовых шести турах АПЛ:
- 2014/15: 0 голов – сыграл в 4 матчах.
- 2015/16: 0 голов – сыграл в 6 матчах.
- 2016/17: 2 гола – сыграл в 5 матчах.
- 2017/18: 4 гола – сыграл в 6 матчах.
- 2018/19: 3 гола – сыграл в 6 матчах.
- 2019/20: 4 гола – сыграл в 6 матчах.
- 2020/21: 5 голов – сыграл в 6 матчах.
В сезоне-2021/22 в шести стартовых турах Кейн вышел в пяти матчах – провел 378 минут и не забил ни одного гола. Это худший старт сезона АПЛ для Кейна за 6 лет.
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