Антон Заболотный
РПЛ
ЦСКА
Заболотный оштрафован за нарушение санитарных норм. Он отпраздновал гол «Спартаку» с фанатами на трибуне
3 часа назад
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал Антона Заболотного после матча ЦСКА – «Спартак». После забитого гола он побежал на трибуну к фанатам и нарушил санитарные требования.
Регламент (пункт 3.1.5.3) запрещает повторно возвращаться в «чистую зону», куда относятся подтрибунные помещения, и поле до трибун. Заболотный после празднования гола вернулся на поле и теперь получил за это штраф 20 тысяч рублей
Он забил единственный гол в дерби. Всего это третий его мяч в сезоне: также он забил по одному в РПЛ и Кубке России.
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