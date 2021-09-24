Заболотный оштрафован за нарушение санитарных норм. Он отпраздновал гол «Спартаку» с фанатами на трибуне

Регламент (пункт 3.1.5.3) запрещает повторно возвращаться в «чистую зону», куда относятся подтрибунные помещения, и поле до трибун. Заболотный после празднования гола вернулся на поле и теперь получил за это штраф 20 тысяч рублей

Он забил единственный гол в дерби. Всего это третий его мяч в сезоне: также он забил по одному в РПЛ и Кубке России.