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#Урал #Кубок России

«Урал» обыграл владимирское «Торпедо» в Кубке России – это его первая победа в сезоне

вчера, 22:24

В элитном раунде Кубка России «Урал» обыграл «Торпедо» из Владимира – 2:0. Так складывалась эта встреча:

Матч завершен
Торпедо
Владимир
0:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Егорычев 1
Панюков 16

Это первая победа «Урала» в сезоне. После 8 туров в активе клуба 3 очка (3 ничьи и 5 поражений), что позволяет ему идти только на последнем месте. Результаты последних пяти матчей – при Игоре Шалимове, ставшем тренером «Урала» только в августе.

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Источник:
Гол
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