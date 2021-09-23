Урал
Кубок России
«Урал» обыграл владимирское «Торпедо» в Кубке России – это его первая победа в сезоне
вчера, 22:24
В элитном раунде Кубка России «Урал» обыграл «Торпедо» из Владимира – 2:0. Так складывалась эта встреча:
Это первая победа «Урала» в сезоне. После 8 туров в активе клуба 3 очка (3 ничьи и 5 поражений), что позволяет ему идти только на последнем месте. Результаты последних пяти матчей – при Игоре Шалимове, ставшем тренером «Урала» только в августе.
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