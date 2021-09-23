«Урал» обыграл владимирское «Торпедо» в Кубке России – это его первая победа в сезоне

Это первая победа «Урала» в сезоне. После 8 туров в активе клуба 3 очка (3 ничьи и 5 поражений), что позволяет ему идти только на последнем месте. Результаты последних пяти матчей – при Игоре Шалимове, ставшем тренером «Урала» только в августе.