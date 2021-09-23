ЦСКА
Кубок России
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#ЦСКА #Кубок России

ЦСКА обыграл «Зенит-Ижевск» в Кубке России. Все голы забили разные игроки

3 часа назад

В элитном групповом раунде Кубка России ЦСКА разгромил ижевский «Зенит» – 4:0. Так развивался этот матч:

Матч завершен
Зенит-Ижевск
Ижевск
0:4
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Ахметов 9
Кучаев 24
Зайнутдинов 76
Заболотный 90
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Источник:
Гол
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