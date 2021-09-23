ЦСКА
Кубок России
ЦСКА обыграл «Зенит-Ижевск» в Кубке России. Все голы забили разные игроки
3 часа назад
В элитном групповом раунде Кубка России ЦСКА разгромил ижевский «Зенит» – 4:0. Так развивался этот матч:
- Все голы за ЦСКА забили разные футболисты: Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бахтиер Зайнутдинов и Антон Заболотный.
- Для Ахметова, Кучаева и Зайнутдинова это первые голы в сезоне.
- Заболотный забил во втором матче за ЦСКА подряд.
- ЦСКА продлил беспроигрышную серию до трех матчей: 2 победы и ничья.
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