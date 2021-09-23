«Локомотив» будет изучать геном футболистов

«Локомотив» на официальном сайте выпустил заявление: клуб совместно с медико-генетический центр Genotek изучит геномы игроков. Главные моменты из этого поста:

Футболисты всех команд «Локо» станут участниками исследования. Оно даст анализ тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на прием лекарств и на различное питание.

ДНК-профиль, полученный на основе исследований, позволит специалистам создать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни.

Эту новость прокомментировал директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа: «Наши запросы на исследования часто меняются, потому что необходимы специальные данные для профессиональных спортсменов, которые испытывают экстремальные нагрузки. Медико-генетический центр Genotek предоставляет нам такую возможность».