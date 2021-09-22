Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Месси стал вторым
2 часа назад
Forbes составил традиционный рейтинг с доходами футболистов за год. Топ за 2021 год:
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), 125 млн $
- Лионель Месси («ПСЖ»), 110 млн
- Неймар («ПСЖ»), 95 млн
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»), 43 млн
- Мохамед Салах («Ливерпуль»), 41 млн
- Роберт Левандовский («Бавария») – 35 млн
- Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 35 млн
- Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34 млн
- Гарет Бэйл («Реал») – 32 млн
- Эден Азар («Реал») – 29 млн
В рейтинге учитываются доходы до вычета налогов. В прошлогоднем рейтинге Месси занял первое место со 126 миллионами долларов и обошел Роналду на 9 миллионов.
Доходы Роналду скалываются зарплаты в 70 миллионов и рекламных контрактов на 55 миллионов. Среди основных причин таких доходов Forbes считает популярность Роналду. На его соцсети подписаны более 587 миллионов пользователей. В инстаграме у него самая популярная страница среди людей.
Только три действующих спортсмена зарабатывают на рекламе больше него: Роджер Федерер (90 миллионов долларов), Леброн Джеймс (65 миллионов долларов) и Тайгер Вудс (60 миллионов долларов).
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