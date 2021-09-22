Криштиану Роналду
Лионель Месси
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#Криштиану Роналду #Лионель Месси

Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Месси стал вторым

2 часа назад

Forbes составил традиционный рейтинг с доходами футболистов за год. Топ за 2021 год:

  1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), 125 млн $
  2. Лионель Месси («ПСЖ»), 110 млн
  3. Неймар («ПСЖ»), 95 млн
  4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»), 43 млн
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 41 млн
  6. Роберт Левандовский («Бавария») – 35 млн
  7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 35 млн
  8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34  млн
  9. Гарет Бэйл («Реал») – 32 млн
  10. Эден Азар («Реал») – 29 млн

В рейтинге учитываются доходы до вычета налогов. В прошлогоднем рейтинге Месси занял первое место со 126 миллионами долларов и обошел Роналду на 9 миллионов.

Доходы Роналду скалываются зарплаты в 70 миллионов и рекламных контрактов на 55 миллионов. Среди основных причин таких доходов Forbes считает популярность Роналду. На его соцсети подписаны более 587 миллионов пользователей. В инстаграме у него самая популярная страница среди людей.

Только три действующих спортсмена зарабатывают на рекламе больше него: Роджер Федерер (90 миллионов долларов), Леброн Джеймс (65 миллионов долларов) и Тайгер Вудс (60 миллионов долларов).


 

 

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Источник:
сайт Forbes
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