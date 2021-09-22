Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Месси стал вторым

Forbes составил традиционный рейтинг с доходами футболистов за год. Топ за 2021 год:

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), 125 млн $ Лионель Месси («ПСЖ»), 110 млн Неймар («ПСЖ»), 95 млн Килиан Мбаппе («ПСЖ»), 43 млн Мохамед Салах («Ливерпуль»), 41 млн Роберт Левандовский («Бавария») – 35 млн Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 35 млн Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 34 млн Гарет Бэйл («Реал») – 32 млн Эден Азар («Реал») – 29 млн

В рейтинге учитываются доходы до вычета налогов. В прошлогоднем рейтинге Месси занял первое место со 126 миллионами долларов и обошел Роналду на 9 миллионов.

Доходы Роналду скалываются зарплаты в 70 миллионов и рекламных контрактов на 55 миллионов. Среди основных причин таких доходов Forbes считает популярность Роналду. На его соцсети подписаны более 587 миллионов пользователей. В инстаграме у него самая популярная страница среди людей.

Только три действующих спортсмена зарабатывают на рекламе больше него: Роджер Федерер (90 миллионов долларов), Леброн Джеймс (65 миллионов долларов) и Тайгер Вудс (60 миллионов долларов).



