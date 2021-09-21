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АПЛ впервые назначила на игру арбитра не с Британских островов. Им станет австралиец Джиллетт

2 часа назад

Джарред Джиллетт

сайт АПЛ

🇦🇺 Джарред Джиллетт назначен на матч английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Ньюкаслом». Впервые в истории лиги главным судьей станет арбитр не с Британских островов (не британец или ирландец).

Джиллетту 34 года. Он дебютировал в Англии в сезоне-2019/20, но работал только в низших дивизионах – от четвертого до второго по силе. Теперь он впервые назначен на матчи главной лиги.

Английская премьер-лига существует с 1992 года. В ней выступают клубы Англии и Уэльса.

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Источник:
сайт АПЛ
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