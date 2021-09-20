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#РПЛ #Спартак #ЦСКА

ЦСКА победил «Спартак», нанеся один удар в створ. Единственный гол забил Заболотный

вчера, 21:25
  • В основе «Спартака» вышел полузащитник Руслан Литвинов. Это его первое появление в РПЛ в этом сезоне.
  • На 76-й минуте Квинси Промес забил гол, но он был отменен из-за офсайда.
  • ЦСКА в первом тайме не нанес ни одного удара в створ. Единственный удар в створ за матч – голевой: гол забил Антон Заболотный, для которого этот мяч стал вторым в сезоне.
  • В добавленное время Заболотный получил вторую желтую карточку и удалился.
  • Последний раз ЦСКА и «Спартак» сыграли со счетом 0:0 в 2003 году. В том сезоне ЦСКА стал чемпионом России, «Спартак» – стал 10-м.

В девятом туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Нижнего Новгорода» (27 сентября), «Спартак» – против «Уфы» (25 сентября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Заболотный 81
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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Комментарии (1)
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insaider
вчера, 21:36

Сложное противостояние, трудная победа, важные очки...

Игры нет, Жук сегодня выпал, Федя сам по себе... Один Акинфеев стабильно спасал...

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