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ЦСКА победил «Спартак», нанеся один удар в створ. Единственный гол забил Заболотный
вчера, 21:25
- В основе «Спартака» вышел полузащитник Руслан Литвинов. Это его первое появление в РПЛ в этом сезоне.
- На 76-й минуте Квинси Промес забил гол, но он был отменен из-за офсайда.
- ЦСКА в первом тайме не нанес ни одного удара в створ. Единственный удар в створ за матч – голевой: гол забил Антон Заболотный, для которого этот мяч стал вторым в сезоне.
- В добавленное время Заболотный получил вторую желтую карточку и удалился.
- Последний раз ЦСКА и «Спартак» сыграли со счетом 0:0 в 2003 году. В том сезоне ЦСКА стал чемпионом России, «Спартак» – стал 10-м.
В девятом туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Нижнего Новгорода» (27 сентября), «Спартак» – против «Уфы» (25 сентября).
Комментарии (1)
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