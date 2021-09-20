ЦСКА победил «Спартак», нанеся один удар в створ. Единственный гол забил Заболотный

В основе «Спартака» вышел полузащитник Руслан Литвинов. Это его первое появление в РПЛ в этом сезоне.

На 76-й минуте Квинси Промес забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

ЦСКА в первом тайме не нанес ни одного удара в створ. Единственный удар в створ за матч – голевой: гол забил Антон Заболотный, для которого этот мяч стал вторым в сезоне.

В добавленное время Заболотный получил вторую желтую карточку и удалился.

Последний раз ЦСКА и «Спартак» сыграли со счетом 0:0 в 2003 году. В том сезоне ЦСКА стал чемпионом России, «Спартак» – стал 10-м.

В девятом туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Нижнего Новгорода» (27 сентября), «Спартак» – против «Уфы» (25 сентября).

Турнирная таблица РПЛ